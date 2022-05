Rimorchiatore affondato, arrivato in porto il pontone con 11 marinai superstiti: saranno ascoltati per ricostruire la tragedia

E' arrivato intorno alle 10 nel porto di Bari il motopontone 'Ad3' che era agganciato al Franco P. nel momento in cui è affondato, la sera del 18 maggio, a circa 50 miglia al largo di Bari, mentre era in viaggio da Ancona diretto in Albania.

Sul mezzo, trainato dal rimorchiatore 'Paul', ci sono gli 11 componenti dell'equipaggio che saranno ascoltati non appena toccheranno terra: si tratta, insieme al comandante del rimorchiatore sopravvissuto, degli unici testimoni oculati della tragedia, il cui bilancio, al momento, è di tre vittime e due dispersi (qui gli aggiornamenti e i nomi). E' stato ascoltato questa mattina anche il comandante della Franco P, unico sopravvissuto dell'equipaggio del rimorchiatore, ricoverato al Di Venere.

Proseguono intanto anche questa mattina le ricerche per individuare i corpi dei due membri dell'equipaggio non ancora ritrovati, mentre sono stati identificati gli altri tre marittimi, le cui salme sono state trasportate nella serata di ieri all'istituto di Medicina Legale del Policlinico per il riconoscimento da parte dei familiari. L'area delle ricerche è stata estesa, e sul posto sono impegnati mezzi navali e aerei.

Oltre all'inchiesta aperta dalla procura di Bari per naufragio e omicidio colposo, la guardia costiera ne conduce una amministrativa per la ricostruzione dell'accaduto.