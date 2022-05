Rimorchiatore affonda al largo della costa barese, cinque marittimi dispersi: ricerche in corso

Ricerche sono in corso nelle acque a circa 50 miglia al largo del porto di Bari per individuare cinque marittimi - quattro italiani e un cittadino tunisino - dispersi in seguito all'affondamento di un rimorchiatore di bandiera italiana, il 'Franco P.' avvenuto, per cause in corso di accertamento, nella serata di ieri, mercoledì 18 maggio. Il mezzo era impegnato nel rimorchio di un pontone nella tratta Ancona-Durazzo.

L'intervento degli uomini della Capitaneria di porto è scattato intorno alle 21, quando la Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma ha ricevuto un segnale di allarme cospas-sarsat che segnalava l'affondamento del rimorchiatore in un punto al limite tra le acque di responsabilità Sar italiane e croate.

Il comandante del rimorchiatore, un 63enne di Catania, è stato tratto in salvo da una nave, la Split, di bandiera croata, subito dirottata sul posto dalla Capitaneria di Porto, contemporaneamente intervenuta con la motovedetta 309. L'uomo, in stato di choc, è stato trasportato al Policlinico di Bari. Risultano invece dispersi i cinque membri dell'equipaggio dell'imbarcazione. Le operazioni di ricerca dei dispersi - rese più complicate dalle condizioni meteo avverse, con mare molto mosso - sono tuttora in corso, coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Bari, di concerto con le autorità croate.

Sul posto per le ricerche sono impegnati mezzi militari e civili: 5 mercantili, oltre a diverse unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche velivoli della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’aviazione della Croazia. Un aereo “Manta” della Guardia Costiera italiana sta sorvolando in questo momento la zona alla ricerca dei dispersi.

In queste ore è previsto anche il recupero del pontone, attualmente alla deriva, che veniva rimorchiato dal mezzo poi affondato: a bordo ci sono 11 persone, che sarebbero comunque in buone condizioni.

