Rimorchiatore affondato, continuano le ricerche dei dispersi: sono i due marittimi molfettesi

Sono andate avanti per tutta la notte e proseguono anche in queste ore, coordinate dalla Guardia costiera di Bari, le operazioni di ricerca dei due membri dell'equipaggio del rimorchiatore 'Franco P.', dispersi dopo l'affondamento dell'imbarcazione avvenuto nella serata di mercoledì 18 maggio, a circa 50 miglia al largo della costa di Bari, in un punto al limite tra le acque italiane e croate.

I dispersi sarebbero due marittimi pugliesi, entrambi di Molfetta: Mauro Mongelli di 59 anni, e Sergio Bufo di 60. Sono invece stati recuperati nella giornata di ieri i corpi degli altri tre membri dell'equipaggio: nella serata, presso l'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, hanno preso avvio le operazioni di riconoscimento delle salme da parte dei familiari. Presente sul posto anche la Croce rossa per assistenza e supporto psicologico ai familiari delle vittime. Le tre vittime sono l'anconetano 65enne Luciano Bigoni, Andrea Massimo Loi, 58enne sempre di Ancona, e Ahmed Jelali, 63 anni, cittadino tunisino residente a Pescara.

Dei sei componenti dell'equipaggio, si è salvato solo il comandante, il 63enne catanese Giuseppe Petralia, tratto in salvo la stessa sera dell'affondamento. L'uomo, in stato di shock, è stato trasportato all'ospedale Di Venere.

La procura di Bari ha intanto aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di naufragio ed omicidio. L'indagine, delegata alla Capitaneria di Porto, è coordinata dal procuratore Roberto Rossi con la sostituta di turno Luisiana Di Vittorio.

Arriverà inoltre questa mattina al porto di Bari il pontone con a bordo 11 persone che veniva trasportato dal 'Franco P.' verso dall'Albania al momento dell'incidente. Sono state proprio i passeggeri della chiatta a lanciare l'allarme segnalando l'affondamento della nave.