Via le panchine da corso Vittorio Emanuele e lungomare: rimosse le prime 121 per l'ordinanza anti assembramenti

Come annunciato il 16 dicembre dal sindaco Decaro, sono partite questa mattina le operazioni di rimozione delle panchine tra corso Vittorio Emanuele e il lungomare di Bari. Gli operatori del Comune ne hanno smontate 121, "un ulteriore tentativo per ridurre il più possibile gli stazionamenti di persone" come aveva ricordato il primo cittadino nel diramare l'ordinanza anti assembramenti valevole nel week-end e nei giorni festivi Ordinanza che prevede anche la chiusura dei giardini nel tratto di lungomare che interessa il quartiere Umbertino.

In totale sono 245 le panchine che verranno rimosse: "Le altre 124 saranno smontate domani" come ricordano dal Comune.

