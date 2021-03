Via le 'carcasse' delle barche abbandonate a Santo Spirito: intervento nel porticciolo

Le operazioni di rimozioni sono proseguite in mattinata, dopo la pulizia dai rifiuti ingombranti dell'area prospiciente il mare

Rimossi i relitti delle imbarcazioni abbandonate nel porto di Santo Spirito: a darne notizia è il presidente del Municipio, Vincenzo Brandi, che ha postato sui social le foto relative alle operazioni di recupero avviate in mattinata. "Per farlo è stato necessario attivare una procedura molto complessa per lo smaltimento di rifiuti speciali che ha interessato il Municipio, la Ripartizione Ambiente del Comune di Bari ed Amiu" ricorda Brandi.

L'area è stata anche interessata nella giornata di ieri da una pulizia da parte degli operatori Amiu, che hanno rimosso i rifiuti ingombranti e altri rifiuti di ogni genere arrivati dal mare.

