Via i New Jersey in via Peucetia, ultima 'traccia' del vecchio mercato aperto a Japigia

Via i New Jersey in strada in corso Peucetia, ultima 'traccia' della presenza del mercato all'aperto di Japigia. Otto giorni dopo il trasferimento dei mercatali nella nuova struttura al coperto in via Aristosseno, non rimane più niente di quello che era l'ex mercato di Santa Chiara: i divisori stradali erano stati posizionati, come ricorda il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, nel primo periodo post pandemia, per garantire la continuità lavorativa ai tanti esercenti del mercato. "Del vecchio mercato, ci resteranno solo tanti ricordi che faranno sempre parte del quartiere di Japigia" conclude Leonetti.