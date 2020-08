Il Covid blocca anche la Sagra della Zampina a Sammichele: "Rinvio al 2022"

Niente Sagra della zampina a Sammichele a causa delle restrizioni dovute al Covid. A comunicarlo, con un lungo post sui social, è il sindaco del comune barese, Lorenzo Netti. "E’ evidente che non possiamo permetterci un’altra chiusura perché sarebbe devastante dal punto di vista economico, sociale e psicologico - scrive - Per tutti questi motivi l’amministrazione comunale ha già sospeso le attività programmate per il mese di agosto e ha deciso di rinviare al 2021 tutti i grossi eventi previsti per il mese di settembre nella consapevolezza che questo brutto periodo possa passare al più presto per tornare a rivivere e condividere esperienze bellissime".

L'edizione 2020 potrebbe però essere vissuta diversamente, come spiega il primo cittadino: "Per non interrompere la nostra longeva tradizione, si sta pensando di organizzare un momento celebrativo della nostra rinomata Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino in collaborazione con le associazioni locali".