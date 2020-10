Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il premier Conte apre la Fiera del Levante con un omaggio al Meridione: "Se riparte il Sud, riparte l'Italia intera"

Il presidente del Consiglio a margine dell'inaugurazione ha raccontato le misure previste dalla Fiscalità di vantaggio per il sud. "Impossibile pensare per il Nord di ripartire, se non riparte il Sud"