Riprendono i lavori Anas sulla Statale 16 Adriatica, il nuovo cronoprogramma presentato in Prefettura a Bari

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Bari, l'incontro finalizzato al riavvio dei lavori programmati da Anas (Gruppo Fs Italiane) lungo le strade statali 16 'Adriatica', 379 di 'Egnazia e Torre Canne' e 613 'Brindisi-Lecce' tra le province di Bari, Brindisi e Lecce.

I rappresentanti della struttura territoriale di Anas Puglia hanno incontrato gli Enti locali e le Forze dell’Ordine, competenti per territorio, nel corso del Comitato Operativo per la Viabilità (Cov) per condividere la programmazione relativa alla ripresa delle lavorazioni, sospese lo scorso 15 giugno, in previsione dell’incremento dei volumi di traffico durante il periodo dell’esodo estivo.

Lo scopo degli interventi, già illustrato e condiviso nell’agosto 2021, consiste nella riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce per un’estensione complessiva di circa 144 km, circa 60 km sulla Statale 16 Adriatica, 50 per la statale 379 e 35 km circa per la Statale 613, per un valore complessivo finanziato di 250 milioni di euro.

Le attività, suddivise in 5 lotti funzionali, riguardano la regolarizzazione, dove possibile, delle carreggiate, la sostituzione delle barriere di sicurezza e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale.

Prevista, inoltre, la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione con apparecchiature rispondenti ai moderni standard qualitativi.

Durante l’incontro Anas ha garantito il massimo rispetto per le esigenze del territorio e la piena disponibilità all’ascolto mantenendo aperto il dialogo con i rappresentanti del territorio, ed ha precisato che per mitigare l’impatto sulla circolazione stradale durante la fase delle lavorazioni, verranno adottati tutti i possibili accorgimenti limitando la lunghezza dei cantieri per un massimo di due chilometri.

I lavori proseguiranno fino alla prima metà di giugno 2024, per riprendere alla fine del prossimo esodo estivo.