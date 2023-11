Ripristino dell'asfalto al Libertà, cantiere Aqp a Picone: scattano divieti e limitazioni al traffico

Limitazioni al traffico e divieti, da lunedì 27 novembre, in due diverse zone della città, per consentire alcuni lavori stradali.



In particolare, come rende noto la ripartizione IVOP - Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche al quartiere Libertà da lunedì 27 novembre, fino al primo dicembre, è stata istituita la chiusura al traffico veicolare, dalle ore 6 alle 20, di via Dante nel tratto compreso tra via Libertà e via Ravanas per i lavori di ripristino definitivo del manto stradale. È stato istituito anche il divieto di fermata con rimozione forzata ambo i lati h 24, dalle ore 24 del 26 novembre alle 24 del primo dicembre.

Sempre da lunedì 27 novembre, fino al 30, dalle 7 alle 18, sono istituiti temporaneamente dei divieti di fermata e del restringimento di carreggiata su piazza Giulio Cesare, nel tratto tra via Scipione l’Africano e viale Salandra, con interdizione al transito veicolare su piazza Giulio Cesare posto in corrispondenza di via Campione per l’esecuzione dei lavori AQP, nello specifico: restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su piazza Giulio Cesare (tratto complanare compreso tra via Scipione l’Africano e via Antonio Salandra); divieto di fermata per metri 20 circa su via Scipione l’ Africano corsia sinistra secondo il senso di marcia verso la piazza (in prossimità dell’ intersezione con piazza Giulio Cesare); interdizione al transito per tutti i veicoli sullo svincolo di piazza Giulio Cesare posto in corrispondenza di via Campione con obbligo di svolta a destra. Le lavorazioni saranno sospese nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 8.45 in cui si registra una particolare intensità del traffico veicolare.