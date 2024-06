Riqualificazione delle aree giochi al San Paolo, completati i lavori nelle vie Fiore e Beethoven

Questa mattina, l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Mele, accompagnato dai tecnici dell’impresa incaricata, ha effettuato un sopralluogo in via Gaetano Fiore, al quartiere San Paolo, in occasione dell’avvio degli interventi di rifacimento dei marciapiedi perimetrali dell’area posta all’intersezione tra via Fiore e viale delle Regioni. Gli interventi rientrano nell'ambito del Piano Periferie.

Nell’area di via Fiore sono stati completati gli interventi di riqualificazione riguardanti l’area a verde e l’area ludica, rientranti all’interno dell’accordo quadro del greening. L’impresa si occuperà di completare le parti riguardanti i percorsi interni, i marciapiedi e le aree a parcheggio.

I lavori già ultimati, dell’importo di 170mila euro circa, hanno riguardato la realizzazione di una nuova area giochi a servizio del quartiere circondata da alberi e la messa a dimora di arbusti lungo il perimetro. L’area ludica, che si sviluppa su una superficie di 125 metri quadri, è ricoperta da una pavimentazione antitrauma verde e presenta porzioni circolari di colore arancio e giallo che riprendono i colori dei montanti dei giochi installati: una grande struttura multifunzione a due torri in alluminio con ponte, un tappeto elastico, due spinner bowl e una doppia altalena, oltre all’istallazione di una 'capa di ferro' e di cestini portarifiuti. Nel corso dei lavori del cantiere sono state anche completate le predisposizioni per gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza.

I lavori di rifacimento dei marciapiedi, iniziati oggi, rientrano tra quelli previsti dal 'Piano Periferie' del San Paolo, a cura della ditta incaricata dell’appalto complessivo. Al termine del sopralluogo in via Fiore, l’assessore e i tecnici si sono recati in via Beethoven, nell’area verde realizzata a ridosso di via Giaquinto, che a breve sarà inaugurata dopo i lavori di riqualificazione.