Ceglie del campo, due aree da oltre 120mila mq di proprietà della Rai si trasformeranno in parchi: "Qui spazi per lo sport e per i più piccoli"

A Ceglie del Campo due aree, per un totale di 120mila metri quadrati un tempo di proprietà della Rai, diventeranno i nuovi 'polmoni verdi' di Bari, offrendo ai cittadini anche spazi per praticare lo sport. Ad annunciare la volontà da parte del Comune di acquisire due terreni - uno utilizzato per ospitare il Centro di trasmissione delle onde medie della tv nazionale e l'altro per il dopolavoro con il Cral - è il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

"Due aree molto grandi che destineremo al verde - spiega il primo cittadino - per farne due grandi parchi cittadini con strutture sportive, che nel caso del Cral riqualificheremo, mentre nell'ex Centro di trasmissione delle onde medie si può pensare a un campo da calcio che il quartiere di Ceglie e di Carbonara richiede da tempo e a una grande ludoteca con zone per lo sport, giochi per bambini e tante piantumazioni". L'idea del nome già c'è, ed è pensata proprio per i primi fruitori di quello che sarà il Parco dei diritti dei bambini: "Vogliamo riempire questo spazio di bambini e dare alle famiglie un'area dove passare il tempo libero".