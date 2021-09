Riqualificazione Costa sud, al via i lavori sull'ex capannone Gs: "Ospiterà appartamenti e un ristorante con piastra sul mare"

Al via i lavori di riqualificazione all'interno dell'ex capannone Gs nell'area di San Giorgio sulla costa sud barese. Spazio che permetterà la realizzazione di alcuni appartamenti e di un ristorante vista mare una volta completata la messa in sicurezza. A dare l'annuncio è stato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, attraverso un messaggio sulla sua pagina Facebook. "Questo significa che c'è fiducia da parte dei privati - ricorda il sindaco - per il progetto di Costa Sud", che prevede la riqualificazione dell'area a sud della città, di cui è stato presentato lo studio di fattibilità a giugno.

L'amministrazione sta anche andando avanti con la progettazione per la realizzazione del grande parco urbano da Torre Quetta a San Giorgio ("gGrande 10 volte il parco Due giugno; sarà il parco più grande della nostra città" spiega il sindaco nel video), per cui il Governo ha concesso un finanziamento di 75 milioni di euro.