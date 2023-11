I pericoli di fuochi d'artificio e botti illegali: polizia nelle scuole baresi per sensibilizzare gli studenti

Mettere in guardia i più giovani sui pericoli connessi all'utilizzo incauto di fuochi d'artificio e petardi, a maggior ragione se illegali: questo l'obiettivo di una campagna di sensibilizzazione condotta nelel scuole dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime di Guerra di Bari, in occasione dell’avvicinarsi delle festività Natalizie.

Quindici in tutto gli incontri negli istituti Scolastici di Bari e provincia, per un totale di circa 800 alunni delle scuole elementari, medie e superiori coinvolti.

Gli incontri sono stati tenuti da personale degli Artificieri e dei Cinofili della Questura di Bari, unitamente ai Medici del Policlinico di Bari – reparto Chirurgia Plastica Universitaria Centro Ustioni. Gli appuntamenti sono stati articolati prevedendo una parte teorica, in cui agli alunni sono illustrati i danni e le lesioni che possono derivare da un uso non corretto dei prodotti legali, ed a maggior ragione da petardi o botti illegali, e una parte pratica in cui è stato fatto esplodere un “botto” in modalità controllata, simulando gli effetti dannosi su di un manichino.