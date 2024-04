Rischio guerra fra clan a Bari, in Prefettura il Comitato per la sicurezza: "Rafforzato il controllo in città"

Maggiore controllo in città per prevenire ulteriori episodi criminali, massima attenzione da parte di tutte le Forze dell'Ordine. Sono queste le indicazioni più significative emerse questa mattina durante la riunione, in Prefettura a Bari, del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza.

Al tavolo sono stati trattati i temi di stretta attualità che hanno registrato un'escalation di eventi di sangue a Bari e in provincia negli ultimi giorni. La preoccupazione maggiore è stata posta dall'agguato di lunedì scorso nel quartiere Torre a Mare che ha portato alla morte di Raffaele Capriati: l'episodio si teme possa scatenare una nuova faida fra i clan.

L'incontro ha visto la presenza del Prefetto del capoluogo pugliese, Francesco Russo, del sindaco Antonio Decaro e dei vertici di tutte le forze di Polizia impegnate nella repressione e nella prevenzione del crimine.

Non sarebbe previsto un ulteriore potenziamento del numero di agenti impegnati sul territorio, ma il Prefetto Russo ha ribadito che tutti i reparti e gruppi delle Forze dell'Ordine sono attualmente impegnati nel controllo della città.

Al termine del Comitato, il sindaco Decaro ha sottolineato la sua preoccupazione per l'aggressività espressa dai rampolli delle nuove generazioni dei clan criminali baresi.