Rissa a Putignano, con aggressione finale alle Forze dell'Ordine: Daspo urbano di 6 mesi per un 28enne

Il Questore di Bari ha emesso un provvedimento di divieto di accesso in aree urbane nei confronti di un 28enne, di nazionalità marocchina residente a Putignano, che nei giorni scorsi sarebbe stato uno dei protagonisti di una rissa avvenuta, secondo prime ricostruzioni, fra giovani in preda ai fumi dell'alcool, nelle immediate vicinanze di un locale del centro storico della città. Il Daspo urbano, della durata di 6 mesi, impedirà all'uomo di accedere agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento del Comune di Putignano, il giovane non potrà stazionare neanche nelle immediate vicinanze degli stessi.

La misura è stata disposta in seguito alle indagini condotte: le Forze dell'Ordine che giunsero sul luogo, avrebbero dovuto affrontare la resistenza dell'uomo che con la violenza si sarebbe opposto ai controlli.

Il 28enne, già noto alla Polizia, non potrà frequentare alcune zone ed alcuni luoghi di Putignano, durante le fasce orarie indicate nel provvedimento notificato ieri dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bari.