Rissa in centro a Molfetta, all'arrivo dei carabinieri 19enne li aggredisce rabbioso: arrestato

Stava litigando per strada e, all'arrivo dei carabinieri intervenuti per sedare la rissa in centro a Molfetta, li ha aggrediti rabbioso. Protagonista dell'episodio, un 19enne del posto, portato in caserma ieri per cercare di riportarlo alla calma. Gesto inutile: una volta arrivato in caserma, il giovane ha continuato ad opporre resistenza e a insultare i militari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Trani.