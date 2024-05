Domenica di tensione a Bari: rissa in centro, un arresto e 2 denunce

Avrebbero partecipato ad una rissa in pieno centro cittadino, a Bari. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, un 44enne tunisino e denunciato due italiani di 49 e 24 anni.

L'episodio sarebbe avvenuto domenica 19 maggio: i militari, impegnati nel controllo del territorio, avrebbero raccolto in via Cognetti le testimonianze di un un uomo che sarebbe intervenuto per sedare la rissa e di una donna che avrebbe tentato di filmare l'accaduto. Il telefonino della cittadina, in particolare, sarebbe stato sottratto e scaraventato a terra da uno degli aggressori.

I dettagli forniti dai testimoni, che avrebbero fornito una descrizione dettagliata anche dell’abbigliamento degli indagati, avrebbero quindi permesso di identificare tre dei partecipanti alla rissa e procedere all’arresto di uno di essi e al deferimento degli altri due, di cui uno aveva riportato lievi ferite al capo.

In sede di udienza, tenutasi il successivo 22 maggio, il gip di Bari ha convalidato la misura pre-cautelare, disponendo la custodia cautelare in carcere per il tunisino arrestato ed emettendo ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari per il 49enne barese, eseguita ieri dai militari.