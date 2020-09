Rissa e accoltellamento per strada a Palese, ferito pregiudicato: arrestato compagno della ex moglie

Un pregiudicato 37enne è stato accoltellato per le strade di Palese, quartiere alla periferia nord di Bari. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Gli agenti delle Volanti della Questura si sono recati sul posto dopo una segnalazione di urla che provenivano da una via. L'uomo è stato ferito al braccio destro.

Trasportato all'ospedale San Paolo da personale del 118, è stato medicato: le sue condizioni non sono gravi. Dopo aver avviato le prime indagini, in Questura è giunto un 39enne accompagnato dal proprio legale per costituirsi: in base a una ricostruzione, l'assalitore è il nuovo compagno della ex moglie del ferito. L'uomo è stato quindi arrestato per tentato omicidio e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Sequestrato anche il coltello utilizzato durante l'aggressione. Per l'arrestato si sono aperte le porte del carcerde di Bari.