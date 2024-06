Picchiato da gruppo di giovani sul lungomare di Bari: ferito un 30enne

Un 30enne è stato picchiato da un gruppo di giovani mentre si trovava sul lungomare di Bari, nelle vicinanze del molo San Nicola, zona della movida serale cittadina. La vittima del pestaggio, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica Bari, avrebbe riportato fratture nasali.

Secondo una ricostruzione, il 30enne, che si trovava con alcuni coetanei per trascorrere la serata, sarebbe stato richiamato dal gruppo di giovani, per poi essere improvvisamente pestato con pugni e calci. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato trasportato in ospedale dagli amici. Non sarebbe stata, al momento, effettuata denuncia alle forze dell'ordine.