Rissa tra migranti in piazza Umberto, interviene la Polizia Locale: agenti aggrediti

Momenti di tensione ieri sera in piazza Umberto, a Bari: alcuni migranti si sarebbero scagliati contro gli agenti della Polizia Locale intervenuti per sedare una rissa. L'aggressione è stata immortalata anche attraverso alcuni video che in queste ore stanno circolando sui social.

Secondo le prime ricostruzioni gli uomini della Polizia Locale, dopo aver fermato un cittadino extracomunitario per rissa, sarebbero stati circondati da una ventina di immigrati. Gli animi si sarebbero scaldati e, per riportare la calma, sarebbe stato necessario l'arrivo di pattuglie di rinforzo.

Al momento non è chiaro se siano state fermate persone dopo l'episodio che ha turbato la serata dell'Immacolata nel centro cittadino, a pochi metri dall'inaugurazione del 'Villaggio di Babbo Natale' allestito dall'amministrazione comunale.

"L'intervento congiunto delle pattuglie intervenute, ieri sera, in piazza Umberto testimonia la presenza attenta e costante sul territorio cittadino della Polizia Locale - si legge in una nota inviata alla stampa dal Comando della Polizia Locale di Bari - La vile aggressione da parte di alcuni soggetti nei confronti dei nostri agenti che avevano sottoposto a fermo di polizia un uomo per attività di polizia giudiziaria è stata prontamente respinta e contenuta. Agli uomini e donne che hanno subito l'aggressione, per fortuna con conseguenze lievi, va la nostra affettuosa riconoscenza, la vicinanza dell'amministrazione comunale e la nostra solidarietà. È il nostro lavoro e lo facciamo per la Città. E vi assicuro che la cittadinanza questo lo comprende, lo apprezza e ne è consapevole. Gli autori dell'aggressione, quelli già identificati, saranno deferiti all'autorità giudiziaria mentre sono ancora in corso le indagini per accertare l'identità di altri facinorosi che hanno partecipato ai fatti".