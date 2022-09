Ristoratore aggredito da baby gang nel centro storico di Bitonto, identificati sette minorenni: scatta il 'Daspo urbano'

Per sei mesi, dalle ore 12 alle 3 di ogni giorno, non potranno accedere a esercizi pubblici e locali di intrattenimento ubicati in una zona del centro storico di Bitonto. E' quanto prevede il Dacur (divieto di accesso urbano, non anche come il Daspo Urbano) emesso dal questore di Bari nei confronti di sette minorenni del luogo. La misura è scattata in seguito all'episodio di violenza avvenuto lo scorso 14 agosto, quando un gruppo di ragazzi aggredì il titolare di una norcineria in piazza Cattedrale, scagliandosi anche contro i familiari intervenuti per difenderlo.

In particolare, a partire da oggi, per i sette minori, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni - che sarebbero stati parte del gruppo resosi responsabile dell'aggressione - negli orari stabiliti, diventerà 'off limits' la zona nel perimetro compreso tra via Matteotti, via De Ildaris, via Magenta, via Solferino, via Castel Fidardo, via Galilei, via Alessandro Volta, piazza Marconi e piazza Moro: non potranno accedere ai locali, né stazionare nelle loro immediate vicinanze.

"Le misure - spiega la Questura di Bari - mirano alla vivibilità al decoro delle aree urbane, perseguendo l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità, con particolare riguardo a quella di tipo predatorio".

L'episodio avvenuto alla vigilia di Ferragosto ha suscitato un'ondata di indignazione nell'intera comunità bitontina, che si è anche stretta ai ristoratori aggrediti con manifestazioni di solidarietà, come quella promossa dal sindaco Ricci. La vicinanza, tuttavia, non sarebbe servita a restituire fiducia ai titolari del locale che, come emerso nei giorni scorsi, sarebbero comunque intenzionati a chiudere definitivamente il locale.