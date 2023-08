Salva una 12enne rimasta impigliata sul fondo della piscina a Rimini: l'eroe è il modugnese Vito Fasano

Non ha esitato a tuffarsi in piscina per salvare, dall'annegamento, una ragazzina 12enne che era rimasta bloccata sul fondo della vasca. Il gesto eroico di Vito Fasano, un ristoratore di Modugno, compiuto dieci giorni fa in un residence di Rimini, ha visto oggi il completo lieto fine con le dimissioni, dall'ospedale 'Infermi' della cittadina in Emilia e Romagna, della piccola paziente 12enne di orgini francesi e residente in Svizzera.

La regazzina, in compagnia dei suoi genitori, si è recata oggi nel locale di Vito Fasano che è posizionato a pochi metri dal residence in cui è accaduta la brutta avventura della 12enne: la famiglia ha voluto ringraziare il ristoratore modugnese per la sua prontezza ed il suo coraggio che hanno permesso di salvare una giovane vita.

L'episodio risale al 18 agosto: la ragazzina era rimasta bloccata sul fondo della piscina a causa dei capelli impigliati nel bocchettone di aspirazione. Un turista ha lanciato l'allrme vedendo la 12enne giacere sul fondo della vasca. L'intervento eroico di Vito Fasano è stato fulmineo: il commerciante di Modugno si è tuffato nella piscina. Fasano non si fatto prendere dal panico dopo le prime difficoltà nel liberare i capelli della piccola dal bocchettone: è tornato in superficie, ha chiesto di spegnere il sistema di aspirazione ed è così riuscito a disincastrare la chioma della ragazzina dal fondo della vasca. Riportata fuori dalla piscina, la 12enne presentava condizioni critiche. "Era già cianotica - ricorda Vito Fasano nell'intervista concessa a Tommaso Torri su RiminiToday - Sembrava che i minuti durassero secondi, ho capito che la situazione era molto grave e ho immediatamente iniziato le manovre di rianimazione e la respirazione bocca a bocca".

L'arrivo dei soccorritori del 118 ha consentito di stabilizzare le condizioni della piccola e di condurla in ospedale. Il quadro preoccupante delle prime ore, ha lasciato spazio nei giorni successivi a notizie più rassicuranti, fino alla completa guarigione della 12enne.

Vito Fasano ha seguito, dapprima con apprensione e in seguito con una crescente fiducia, l'evolversi positivo delle condizioni cliniche della piccola francese. Oggi ha accolto con piacere l'intera famiglia che lo considera un eroe. "Ho già detto che non mi considero tale - ribadisce al collega di Rimini Today, Fasano - Sono comunque molto felice che, alla fine, sia stata solo una brutta avventura e che tutto si è risolto per il meglio. Poter riabbracciare quella piccola è stata la mia più grande soddisfazione".