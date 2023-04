Fondo di Sviluppo e Coesione, Emiliano lancia l'allarme: "Il denaro non arriva, il ministro Fitto venga in Consiglio regionale per spiegare i ritardi"

"Il piano di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione è totalmente concordato col Governo. Il problema è che non stanno arrivando i soldi, e siamo in ritardo. Ci faranno andare in ritardo anche sulla spesa dei fondi europei, perché siccome noi non abbiamo l’Irpef di altre Regioni, e non abbiamo il bilancio ordinario libero, ma lo dobbiamo impegnare sulla questione sanità e sulle altre questioni, è chiaro che questi ritardi sono drammatici". Sono queste le parole pronunciate ieri dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante il suo intervento in Consiglio regionale.

Il governatore pugliese ha ribattuto alle accuse piovute dai banchi dell'opposizione, leggendo una lettera inviata dal presidente della Regione Friuli, Massimiliano Fedriga, al ministero competente per ricevere delucidazioni circa l'iter di erogazione dei fondi europei e del Pnrr.

"Non Michele Emiliano - ha ribadito il presidente della Regione Puglia durante il suo intervento - Ma Fedriga a nome di tutte le Regioni, noi vi stiamo comunicando: carissimi, guardate che esiste un problema gravissimo dovuto al ritardo, non al blocco, della disposizione di questi soldi. Il Fondo di Sviluppo e Coesione serve probabilmente solo per il cofinanziamento, serve anche a noi per il cofinanziamento. A noi, però, ne arriva una quota talmente importante per rilanciare le zone sottoutilizzate da essere la parte fondamentale di quella spesa aggiuntiva che serve per finanziare una serie di questioni molto rilevanti sulle quali la Puglia ha conquistato un primato. Non ho mai mancato di rispetto al ministro Fitto su questa questione. Gli ho detto 'Raffaele, non vorrei che ti venisse la tentazione di salvare il mondo'. Io e Raffaele Fitto siamo due vasi comunicanti da vent’anni. Siamo come nel film 'I duellanti'. Spero che vada a finire come nel film, cioè che tutti e due sopravviviamo in maniera elegante".

Emiliano è preoccupato per lo stato di salute delle casse regionali che appaiono sempre più svuotate e chiama in causa direttamente il ministro per gli Affari Europei: "Adesso noi abbiamo il problema, drammatico, di capire qual è lo stato della finanza pubblica. Cioè, se esiste un problema che devono venire ad attingere dalle parti nostre, e noi ci dobbiamo preoccupare tutti quanti. Se il Ministro Fitto, per esempio, accettasse di venire qui in Aula, come abbiamo fatto con altri membri del Governo, a spiegarci come stanno le cose, anche perché è un deputato pugliese, oltre che ministro. Se avesse voglia di spiegarci come stanno realmente le cose, le mie preoccupazioni, quelle che sono state espresse nella mozione, potrebbero essere diradate. Invece, il silenzio più assoluto. Se lo dobbiamo fare questo sacrificio ce lo devono chiedere e noi dobbiamo dire 'va bene'. Se per la patria serve questa cosa, se serve questa cosa per l’Italia, possiamo anche accettarlo a parità di condizioni con gli altri, ma non ci devono portare in carrozza. Come ho dimostrato dalla lettera di Fedriga, ci stanno portando in carrozza. Essere portati in carrozza è una cosa che agita, anche perché senza questo quadro di sostegno, tutto ciò che di più bello voi avete visto in Puglia, in questi anni, in tutti i settori, rischia di saltare. É una quaresima infinita, difficile".

"Non lo facciamo per provocazione politica - ha continuato Emiliano - lo facciamo per una preoccupazione autentica: anche il per completamento del nostro sistema sanitario, siamo in uno sforzo gigantesco, stiamo costruendo tanti nuovi ospedali e non è uno scherzo. Siccome non è colpa di questo Governo, diciamo le cose come stanno e condividiamo i problemi. Condividiamo lo sforzo, il sacrificio, se lo si deve fare, ma diciamo le cose come stanno. Se no, altrimenti, si crea l’equivoco di dare la colpa a quelli che stanno faticando, a quelli che si stanno ammazzando di fatica da tantissimi anni, qui, in questa Regione. Ci vogliono tanti anni per creare fiducia e un attimo per perderla. È quello che noi vogliamo evitare. E lo vogliamo evitare con il Governo. Noi abbiamo bisogno di lavorare, non di fare le sedute per sollecitare il Governo, come ha fatto tutta la Conferenza delle Regioni. Perché noi non stiamo facendo niente di diverso da quello che ha fatto un Presidente di centrodestra appena rieletto con il 65 per cento dei voti, come Fedriga".