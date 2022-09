Ritardi nei seggi per il nuovo 'tagliando antifrode', la denuncia: "Un'ora e mezza per votare a Bari"

Lunghe code in alcuni seggi di Bari: è una domenica caratterizzata anche dalle problematiche legate alle elezioni politiche, vista l'introduzione del tagliando antifrode. Si tratta di un elemento della scheda elettorale che deve essere strappato dal presidente di seggio e impedisce quindi che vengano inserite schede non legali nelle urne.

Una novità che in certi seggi ha ritardato le procedure di voto: come denunciato da un lettore, in un seggio all'istituto Santarella un'elettrice ha impiegato un'ora e mezza per poter votare. Non sono così mancate proteste e malumori anche negli altri seggi, in cui comunque sono stati registrati ritardi meno elevati.