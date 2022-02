Uomo investito sui binari: forti ritardi e cancellazioni per i treni sulla tratta Bari-Lecce

Treni in ritardo di diverse ore sulla tratta Bari-Lecce a causa di un investimento avvenuto nel Brindisino. Un 44enne, per cause ancora da accertare, ha attraversato i binari durante il passaggio del treno Venezia-Lecce nella stazione di Squinzano, venendo travolto mortalmente. Sul posto la polizia ferroviaria che sta portando avanti le indagini sulla morte. Il traffico ferroviario è stato bloccato per gli accertamenti e i treni che viaggiavano sulla tratta hanno accumulato forti ritardi. Nove i treni direttamente coinvolti:

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

• FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50)

• FA 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:35)

• FB 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

• FB 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08)

• RV 4411 Bari Centrale (14:02) - Lecce (15:43)

• RV 4418 Lecce (14:47) - Bari Centrale (16:28)

• RV 4422 Lecce (15:17) - Bari Centrale (16:58)

• RV 4426 Lecce (15:47) - Bari Centrale (17:28)

Sei, invece, i treni parzialmente cancellati, sostituiti da bus:

• RV 4401 Bari Centrale (12:32) - Lecce (14:13): limitato a Brindisi (13:43)

• RV 4405 Bari Centrale (13:02) - Lecce (14:43): limitato a Brindisi (14:12)

• RV 4410 Lecce (13:17) - Bari Centrale (14:58): origine da Brindisi (13:45)

• RV 4407 Bari Centrale (13:32) - Lecce (15:13): limitato a Brindisi (14:43)

• RV 4414 Lecce (13:47) - Bari Centrale (15:28): origine da Brindisi (14:16)

• RV 4416 Lecce (14:17) - Bari Centrale (15:58): origine da Brindisi (14:45)

Maggiori dettagli e aggiornamenti nell'articolo di Brindisireport