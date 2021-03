Lavori fermi nel parco San Luca a Japigia: "In attesa di Enel per attivare videosorveglianza, poi gli arredi"

Lavori "quasi ultimati" ma fermi nel parco di San Luca a Japigia. Un cantiere aperto anni fa, ma che ancora fatica a concludersi. A spiegare le ragioni dell'attuale (ennesimo) stallo è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti:

"Due sono gli aspetti che mancano - spiega Leonetti - il montaggio dell’arredo urbano e la sostituzione di quelle piante che non hanno superato la fase di attecchimmo a seguito del travaso fatto alcuni mesi fa; le telecamere di sicurezza. Questa la ragione: la ditta costruttrice è in attesa che Enel fornisca l’alimentazione al quadro di gestione delle videocamere di sorveglianza per poter procedere col montaggio dell’arredo urbano e poi consegnare la struttura al comune di Bari. I campi da calcetto, così come i vialetti e le aiuole, sono invece stati completati". "Nell’attesa che si portino a compimento gli ultimi lavori - conclude il presidente del Municipio I - ho contattato la ditta per una manutenzione straordinaria del verde ed una pulizia del cantiere".