Santo Spirito, dopo 40 anni si ferma lo storico peschereccio 'Don Oronzo'

Addio al peschereccio veterano di Santo Spirito. Parliamo dell'imbarcazione 'Don Oronzo', che per 40 anni ogni mattina lasciava il porto del quartieri a nord di Bari per procacciare il pesce da vendere, guidato prima da don Oronzo e poi dal figlio Giuseppe Fiorentino. Giovedì l'ultima uscita in mare per lo storico peschereccio, ricordato anche dall'associazione Marinai di Santo Spirito:

Dopo quasi 40 anni di onorato servizio, oggi è il giorno dell'estremo saluto al peschereccio veterano di Santo Spirito. Don Oronzo prima e suo figlio Giuseppe Fiorentino hanno condotto magistralmente durante gli anni di attività, durante le burrasche e in acque calme l'unità che oggi per l ultima volta ha solcato il mare al loro comando. Un commosso abbraccio a loro E un saluto al M/p Don Oronzo... Ci mancherà