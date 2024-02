A Pane e Pomodoro canti e preghiere per lo 'Spirito del Mare': "Un rito collettivo dedicato alla natura"

Si sono ritrovati questa mattina sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro per celebrare un antico rito della tradizione afro-brasiliana, legato al mare. Una comunità di cittadini si è riunita in canti, balli e preghiere dedicate alla dea dei mari 'Yemanja o Odoya'.

L'occasione è stata fornita dall'evento 'Un'offerta in riva al mare', organizzato da Carolina Borghi e la titolare del negozio 'Terza Luna', Beatriz Arjona Reverte, dedicato alla celebrazione del rito della tradizione brasiliana che si svolge ogni anno il 2 febbraio in Brasile e in tutto il mondo.

La spiritualità del rito ha trovato connubio con il messaggio ecologico lanciato dalla comunità di cittadini partecipanti: durante la celebrazione, infatti, è stata realizzata un'installazione artistica costruita con i rifiuti raccolti sulla spiaggia dagli stessi cittadini.

La pratica spirituale è poi terminata con il lancio di fiori e petali in mare, per simboleggiare l'offerta delle donne e degli uomini alla natura rappresentata dalla dea del mare.