Ferito nell'esplosione di Beirut, il militare Roberto Caldarulo torna nella sua Palombaio: "Sarà accolto in Comune"

Ritornerà a casa Roberto Caldarulo, il militare originario di Palombaio - frazione di Bitonto - rimasto ferito nell'esplosione di Beirut. A darne notizia è il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, in un post Facebook. "Con molto tatto abbiamo preferito, di comune intesa, di non diffondere la notizia del suo ritorno a casa - spiega il primo cittadino - Ma oggi è con enorme gioia e sollievo che vi preannuncio la sua ufficiale ri-accoglienza nella nostra comunità". "Roberto è il figlio e servitore di una Patria che, grazie al suo sacrificio, torna ad avere un senso - prosegue - Cosi come ci ha insegnato il nostro concittadino Giovanni Memoli. Alla famiglia di Roberto la nostra gioia ed il nostro, virtuale e in sicurezza, abbraccio".

E sempre il primo cittadino spiega che a breve il militare sarà accolto nel palazzo comunale, sicuramente per ricevere un'onorificenza per la sua grande forza di volontà e il coraggio.

Fonte Facebook Roberto Caldarulo