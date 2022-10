Ritrovata a Roma la 35enne scomparsa un mese fa: "È in buone condizioni di salute"

È stata ritrovata la 35enne scomparsa un mese fa da Bari. Lo riporta l'agenzia AdnKronos: la donna è stata individuata nel centro di Roma dagli agenti della polizia, in pattugliamento in via dei Prefetti.

Portata in commissariato, la donna è stata trovata in buone condizioni di salute, e si è poi messa in contatto con i familiari, che per ritrovarla avevano lanciato anche un appello alla trasmissione 'Chi l'ha visto?'.