Trentunenne scomparso da giovedì a Bari: ritrovato sul lungomare cittadino

E' stato ritrovato sul lungomare di Bari il ragazzo di 31 anni, residente a Matera, scomparso dalla mattinata di giovedì scorso nel capoluogo pugliese. A lanciare l'allarme erano stati i suoi familiari: il giovane si era recato al Policlinico di Bari per una visita, accompagnato dalla madre e dalla sorella ma, al momento di rientrare a casa in auto, si era allontanato. Da quel momento non si avevano più notizie di lui.

Dopo diverse ore di apprensione e di ricerche, a seguito della denuncia presentata in Questura e ad appelli social, il giovane è stato ritrovato e la sua famiglia ha potuto riabbracciarlo.