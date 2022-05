Ritrovate le bici per bimbi disabili rubate alla scuola di ciclismo 'Franco Ballerini': recuperate dopo gli appelli sui social

Sono state ritrovate le 'hug bike', le bici utilizzate anche per le attività per i bambini e ragazzi disabili rubate nei giorni scorsi dalla scuola di ciclismo 'Franco Ballerini', al quartiere San Paolo.

L'associazione aveva lanciato un appello anche tramite i social affinché le bici fossero restituite. Il furto aveva di fatto bloccato le attività, sostenute anche dal Comune grazie a un finanziamento del bando Urbis, "arrecando un danno enorme a chi poteva andare in bici grazie a questo supporto. Ora possiamo rimetterci in cammino", commenta l'assessora alle Politiche educative Paola Romano dando notizia del ritrovamento.

"Voglio sperare - commenta sui social l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli - che chi ha commesso questo gesto vile si sia reso conto di aver sbagliato e abbia deciso di abbandonare le bici in modo che venissero ritrovate. Sono convinto che tutto il clamore e lo sconcerto di questi giorni per il furto, tutte le manifestazioni di vicinanza e solidarietà per Pino Marzano che con passione e impegno lavora ogni giorno davvero per la comunità, abbiano contribuito a far capire che forse, era giusto che le bici degli abbracci tornassero lì dove servono. A disposizione dei tanti bambini e delle tante bambine che ogni giorno vengono al Bikepark #nessunoescluso per pedalare, divertirsi, sentirsi inclusi. Evviva!".