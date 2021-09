Rintracciato il detenuto scappato durante il controllo al Policlinico: fermato dalla polizia a Lecce

È stato rintracciato dalla polizia penitenziaria il detenuto evaso a Bari durante un controllo al Policlinico. È lo stesso sindacato Uilpa - Polizia penitenziaria, che aveva dato notizia della fuga, a confermare che l'uomo è stato ritrovato a Lecce. Il detenuto era stato portato nell'ospedale barese dopo aver ingerito una lametta, ma era riuscito a fuggire dopo aver spintonato gli agenti di custodia.

"Si raddrizza, in qualche modo, una giornata iniziata stortissima con la notizia di un’evasione, ieri sera, dal policlinico di Bari e un’altra, fotocopia, stamattina dall’ospedale San Martino di Genova - spiega Gennaro De Fazio, segretario generale della Uilpa - Anche il secondo evaso è stato infatti catturato poco fa, come per l’evaso di Genova, dalla Polizia penitenziaria. Il fuggiasco è stato rintracciato a Lecce. Se si aggiusta la giornata, non è così per i mali del sistema e tanti altri pessimi giorni si prevedono per l’avvenire se a uscire dalla latitanza sulle politiche penitenziarie non saranno il Ministero della Giustizia e il Governo".