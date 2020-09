Rivolta nel carcere di Bari, "cancelli divelti e arredi distrutti, guerriglia del clan Strisciuglio"

"Cancelli divelti, arredi distrutti". Disordini nel carcere di Bari dove la serara di ieri, venerdì 4 settembre, è scoppiata una rivolta presso la III sezione del secondo piano, che ospita prevalentemente detenuti ad alta sicurezza appartenenti al clan barese degli Strisciuglio.

A denunciare l'accaduto - come riporta l'Ansa - è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. I disordini, stando a quanto riferisce il sindacato, sarebbero scoppiati a causa del mancato ricovero in ospedale di un detenuto. Dopo aver cominciato a battere rumorosamente le stoviglie contro le inferriate, i rivoltosi avrebbero quindi divelto alcuni cancelli, distrutto idranti e arredi. Al contrario di quanto reso noto in un primo momento, non è stato lanciato olio bollente sui poliziotti e nessun agente è rimasto feritoVerso la mezzanotte, dopo circa tre ore, si sarebbe riusciti a ripristinare l'ordine. All’esterno del carcere sono arrivate anche pattuglie della polizia di Stato a supporto, ma non si è reso necessario il loro intervento. Quindici detenuti, ritenuti responsabili dei disordini, sono stati identificati e ricondotti in cella. Pesanti, secondo il Sappe, i danni riportati dalla sezione.

(foto di repertorio)

*Ultimo aggiornamento ore 12.15