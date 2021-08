Rogo divampa nel 'Boschetto' di Altamura, la rabbia della sindaca Melodia: "E' opera di persone senza scrupoli"

Un rogo ha danneggiato l'area del 'Boschetto' di Altamura, alla periferia della città murgiana. Le fiamme sono divampate nella giornata di oggi ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e di un Canadair per limitare le proporzioni dell'incendio. Sul posto sono giunte anche pattuglie della Polizia locale altamurana.

Sui social, invece, l'amaro sfogo della sindaca Rosa Melodia che ha postato un filmato del bosco bruciato: "Tutto questo", spiega, è avvenuto "per mano di persone senza scrupoli". Pochi giorni fa un altro rogo ha creato pesanti disagi ad Altamura: lo scorso primo agosto erano divampate fiamme nel deposito della fabbrica di plastiche Forte Srl in zona Graviscella, sprigionando una nube tossica. In quell'occasione Melodia aveva invitato la popolazione a "tenere chiuse le finestre e a non uscire di casa".