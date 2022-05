Rogo di rifiuti a Japigia, arriva la Polizia locale: in fiamme copertoni e scarti di potatura accatastati illecitamente, tre denunce

Tre persone sono state denunciate martedì mattina a Japigia dalla Polizia locale, intervenuta in un'area privata nei pressi dalla Statale 16, dove era in corso un incendio.

Gli agenti, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco, hanno rilevato la presenza di cumuli di copertoni, residui di potatura, scarti edili e altro materiale - il tutto accatastato illecitamente - parte dei quali in fiamme. Oltre che per l'incendio, i tre soggetti sono stati denunciati per gestione non autorizzata di rifiuti, mentre l'area è stata posta sotto sequestro.

Il rogo, avvenuto ieri mattina, era stato segnalato dai residenti del quartiere attraverso la pagina Fb 'Comitato cittadini di Japigia'. "Ieri mattina gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco per rintracciare e spegnere un rogo appiccato con residui di potature, copertoni e tappetini di manto sintetico in disuso, nell'abitato di Japigia. - scrive oggi su Fb in proposito il sindaco Decaro - Voglio ringraziare il Comitato Cittadini di Japigia che ha segnalato la nube di fumo nera e ha permesso alla Polizia Locale di individuare e denunciare i responsabili dell'incendio e di sequestrare l'area privata. In questi giorni stiamo aggiudicando il bando per le associazioni di volontariato che assisteranno le forze dell'ordine sul territorio ed è stata emanata un'ordinanza che impone a tutti i proprietari di suoli incolti di ripulire le aree da tutti i materiali che facilmente potrebbero incendiarsi. La stagione calda purtroppo rischia di accentuare questi fenomeni ma stiamo lavorando per aumentare i controlli e intervenire come in questo caso".