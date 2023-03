La rotatoria di Via Tatarella aperta al traffico da domani: collegherà i quartieri Poggiofranco, Picone e Santa Fara

Sarà aperta al traffico, da domani mattina a Bari, la nuova rotatoria di Via Tatarella che funge da viabilità di raccordo con Via Matarrese e Via Escrivà, collegando velocemente i quartieri Poggiofranco, Picone e Santa Fara. Lo ha annunciato Fal, azienda responsabile dei lavori che rientrano nel progetto 'Strade Nuove'.

Saranno così sbloccati anche alcuni accessi alla città, favorendo il decongestionamento del traffico, anche grazie alla nuova strada, realizzata sempre da Fal ed aperta al traffico il mese scorso, tra questa rotatoria e quella tra Via Mazzitelli, Via Matarrese e Via Escrivà.

La nuova rotatoria è la più grande della città di Bari, con un diametro di 100 metri ed una superficie interna, destinata a verde e ad arredo urbano, di 4.500 metri quadri. Nei nove cantieri di competenza Fal si procede nel rispetto del cronoprogramma, verso la data di conclusione dei lavori, prevista per dicembre 2023. L'investimento complessivo è di oltre 18 milioni di euro.

Con il progetto 'Strade Nuove', Ferrovie Appulo Lucane, in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari, sta realizzando numerose opere pubbliche che avranno un impatto estremamente positivo sulla viabilità, sul traffico, sull’ambiente, sulla vivibilità della zona meridionale di Bari e, in particolare, dei quartieri Picone e Poggiofranco, a partire dal cosiddetto 'Quartierino': il progetto prevede la soppressione del passaggio a livello di Via delle Murge, la realizzazione di 4 rotatorie, la costruzione del sottopasso e del percorso ciclabile.