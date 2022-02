Si rompe condotta idrica, allagamenti tra corso Benedetto Croce e via Capruzzi: lavori in corso, disagi per auto e pedoni

L'improvvisa rottura di una condotta idrica in corso Benedetto Croce sta provocando allagamenti e disagi questa mattina nella strada, e nella zona circostante tra via Capruzzi e viale Unità d'Italia.

Per consentire gli interventi dei tecnici dell'Acquedotto, un tratto di corso Benedetto Croce è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia - come segnala la Polizia locale - all'altezza di largo Ciaia, e lavori sono in corso anche su via Re David angolo via Capruzzi. Si consigliano percorsi alternativi.

A causa del guasto, spiega Aqp, "sono in corso abbassamenti di pressione nelle zone limitrofe. I tecnici di Acquedotto Pugliese sono sul posto dalle prime ore di questa mattina e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio. Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo".

Inevitabili i disagi per auto e pedoni. Diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione. "Fiume in piena di detriti su via Capruzzi", riferisce una lettrice segnalando i problemi alla viabilità. "Impossibile raggiungere la stazione a piedi sia da corso Benedetto Croce che da viale Unità d'Italia", segnala un'altra cittadina riferendosi agli allagamenti.