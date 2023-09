Rottura della condotta fognaria nel quartiere Japigia, i liquami finiscono nelle acque del lungomare Nazario Sauro

"Il mare di Bari, dal Barion sino alla Legione dei Carabinieri è di color marrone, e puzza tremendamente giorni, stamattina ho scoperto perché. Una condotta fognaria sta scaricando direttamente in mare, a venti metri dalla Ruota panoramica e davanti ad un noto albergo cittadino". È accompagnato da queste parole il video, pubblicato da un cittadino su facebook, che testimonia le operazioni compiute questa mattina dai tecnici di Acquedotto Pugliese nei pressi del lungomare cittadino.

"Sul marciapiede c'è' però un mezzo (con adesivi dell'acquedotto pugliese), con cisterne di sostanze strane che con un tubo vengono immesse nel tombino e quindi in mare", scrive l'utente sul social network. In realtà l'operazione di parziale sversamento di acque reflue nella zona, è stata resa necessaria dalla rottura della condotta nel quartiere Japigia.

I mezzi di Aqp, infatti, sono al lavoro proprio in viale Japigia per risolvere il guasto. La problematica ha reso necessario lo svuotamento della condotta premente. I tecnici hanno così aperto parzialmente le paratie sul lungomare per contribuire allo svuotamento totale della lunga condotta oggetto dei lavori di riparazione.

Le delicate attività hanno portato la Polizia Locale a bloccare la balneazione nella spiaggia di Pane e Pomodoro.

"La rottura fognaria in viale Japigia ha reso necessario un intervento emergenziale che ha costretto i tecnici di Acquedotto Pugliese a svuotare la condotta premente Diaz, con il conseguente rilascio di parte dei reflui in mare, nel tratto fra largo Giannella e il Molo San Nicola - scrive in una nota Aqp - In via prudenziale, la Polizia Locale di Bari ha interdetto la balneazione a Pane e Pomodoro, provvedendo a transennare la spiaggia mentre sono già in corso le analisi sulle acque da parte di Aqp. I primi risultati delle indagini microbiologiche sono attesi per domani mattina, martedì 19 settembre, mentre nel pomeriggio si attendono i risultati definitivi. Sempre entro domani è previsto lo svuotamento totale della condotta e la fine del rilascio in mare di reflui".

La rottura della condotta fognaria premente è avvenuta domenica mattina in viale Japigia, in prossimità dell’incrocio con via Pitagora. Da subito i tecnici di Aqp hanno provato a riparare il danno evitando lo svuotamento della condotta. Tuttavia l’operazione è risultata impraticabile a causa della complessità della rete fognaria.

"Il rilascio in mare di parte dei reflui è stato circoscritto in corrispondenza di quattro paratie ubicate fra largo Giannella e il Molo San Nicola, in un tratto di mare in cui è già vietata la balneazione -precisa Aqp - L’interdizione al mare su Pane e Pomodoro, quindi, è stata un’ulteriore precauzione in favore dei cittadini, nonostante i venti che soffiano da est spingono infatti le correnti in direzione opposta rispetto alla spiaggia cittadina.