Rottura idrica in via Omodeo, tecnici Aqp al lavoro: strada chiusa al traffico

La rottura di condotta idrica in via Omodeo ha causato, questa mattina intorno alle 9, disagi al traffico e ai residenti della zona. I tecnici di Acquedotto Pugliese, riferisce la Polizia Locale di Bari, sono al lavoro per risolvere il problema. Al rottura sarebbe stata localizzata al civico 18 di via Omodeo. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico

La Polizia Locale consiglia agli automobilisti, che devono recarsi nella zona interessata dalla rottura della condotta, di intraprendere un percorso stradale alternativo.