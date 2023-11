Rottura di una tubazione fognaria, chiuso un tratto della Statale 172 a Locorotondo

"A causa della rottura di una tubazione idrica fognante è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, un tratto della strada statale 172 'Dei Trulli' a Locorotondo, in provincia di Bari". Lo comunica l'Anas.

La chiusura è resa necessaria per consentire, in piena sicurezza, le operazioni di ripristino delle condotte e per svolgere efficacemente le attività di pulizia del piano viabile.

Il traffico è stato deviato lungo la viabilità urbana, tra il km 43,209 ed il km 43,100, come da indicazioni fornite in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.