Esce con l'amica e le ruba carta di credito e documenti: con i soldi prelevati gioca ai videopoker

Trascorre la serata con l'amica, ma ne approfitta per rubarle il portadocumenti con carta di credito, patente e 70 euro in contanti. Poi, mentre la vittima ancora non si è accorta del furto, fa piccoli prelievi di denaro (per un totale di cento euro) da giocare ai videopoker.

E' accaduto a Modugno, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di credito un 28enne, noto alle forze dell’ordine.

Durante un controllo effettuato in un bar, l’uomo, che stava giocando ai videopoker, è stato trovato in possesso di una carta di credito intestata ad una 23enne di Bari, che asseriva essere la sua fidanzata. I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno così approfondito il controllo trovando sotto al videopoker la patente intestata alla donna. Tenuto conto che quanto rinvenuto non era oggetto di ricerche i carabinieri hanno effettuato delle immediate indagini rintracciando la donna che, inizialmente, ha confermato di aver trascorso la serata con l’amico 28enne non dubitando di nulla. Su invito dei militari, però, ha controllato la sua borsa accertandosi che mancava il porta documenti contenente la carta di credito, la patente e la somma di 70 euro.

A seguito di tali accertamenti i carabinieri hanno smascherato “l’amico infedele” che, nel corso della mattinata aveva anche effettuato 5 prelievi da 20 euro, intascando la somma di 100 euro che stava giocando ai video poker. Per l’uomo, che ha dei precedenti specifici, è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di credito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)