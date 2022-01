Ruba telefonino a un turista e cerca di scappare tra i vicoli di Bari vecchia: bloccato dalla polizia

Fermato in piazza Mercantile dopo il furto di un telefono cellulare a un turista. Il giovane, un 24enne cittadino gambiano, con precedenti e senza dimora, dopo il furto avrebbe tentato di far perdere le proprie tracce nella città vecchia. E' stato però rintracciato dagli agenti delle Volanti, che lo hanno bloccato nonostante la resistenza opposta per cercare di eludere il controllo.

Il giovane è stato perciò deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano.

(foto d'archivio)