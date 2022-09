Nuovo furto nella 'Casa delle Bambine e dei Bambini' a Bari, rubato il furgone del Centro polifunzionale

Nuovo furto ai danni del centro polifunzionale 'La casa delle Bambine e dei Bambini' di Bari. A poco più di due mesi dall'atto vandalico compiuto da ignoti nella struttura posizionata vicino il complesso Baridomani, nella periferia cittadina, ieri si è dovuta amaramente constatare la sparizione di un furgone adibito alla raccolta ed al rifornimento di beni ed alimenti.

"I gestori del centro comunale - scrive, in post sulla sua pagina facebook, l'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico - hanno già sporto denuncia e speriamo che si riesca ad individuare i responsabili e recuperare il nostro minibus".

L'ennesimo furto complicherà non poco l'attività de 'La casa delle Bambine e dei Bambini', rendendo più difficile il supporto alle famiglie: "L'Amministrazione Comunale e l'Assessorato ci hanno investito in risorse umane, finanziarie e strumentali - sottolinea l'assessora - ma fondamentale è stato anche il contributo di alcuni grandi donatori, come la Fondazione 'Le strade di San Nicola' con il dottor Lorenzo Moretti e Mario Caputo che ci hanno donato un quanto mai prezioso furgoncino. Purtroppo ieri qualcuno ci ha rubato questo mezzo per noi fondamentale per raccogliere e rifornirci di beni e alimenti, a volte ridistribuirli, anche durante il periodo del Covid, in alcune occasioni speciali trasformarlo in bibliobus per portare libri e narrazioni nelle piazze della città".

"Ormai da sei anni con il nostro Emporio e boutique sociali continuiamo a sostenere alcune decine di famiglie in difficoltà - ricorda Francesca Bottalico nel suo post facebook - che non ricevono pacchi spesa preconfezionati, ma una tessera a punti con la possibilità di scegliere quello di cui hanno realmente più bisogno, anche con i consigli di un'esperta nutrizionista. In questo mese sono più di 190 le famiglie nuove con minori di 16 anni che hanno chiesto di accedere all'Emporio sociale e ai servizi socio sanitari e psicologico per genitori, bambini e adolescenti".

La delusione per il furto del mezzo di trasporto, lascia subito spazio alla voglia di ricominciare. "Tanta amarezza e tanta rabbia. Ma anche forza e speranza - commenta l'assessora comunale al Welfare - Di sicuro noi non ci arrendiamo e non fermiamo".