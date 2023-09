Rubato il monopattino ad un bimbo autistico nel parco 2 Giugno, la mamma: "Sono affranta"

"Poco fa dentro la Biblioteca Dei Ragazzi-e Bari (che ringrazio di cuore per la collaborazione) al Parco Largo 2 Giugno hanno rubato a mio figlio Giorgio questo monopattino Oxelo. Giorgio è un bimbo nello spettro autistico quindi è molto molto difficile per lui gestire queste situazioni peraltro abominevoli per chiunque". Sono queste le parole, affidate ad un post sulla sua pagina facebook, con cui una mamma barese, Elisabetta Previati, denuncia il triste episodio verificatosi ieri all'interno dello spazio verde cittadino.

"Sono convinta sia qualcuno che da fuori l’ha visto e si è intrufolato o magari, peggio, ci ha proprio seguiti - continua la mamma nel suo racconto - perché è un monopattino bello e di un certo valore, e l’abbiamo perso di vista solo per 3 minuti di orologio".

"Eravamo andati per tesserarci e vedere uno spettacolo, e invece abbiamo passato un’ora a cercare, avvisare, mobilitare. Ovviamente in modo inutile, sottolinea con un velo di amarezza Elisabetta Previati - Non solo non ho parole, ma sono affranta che sia stato questo il nostro impatto di benvenuto".