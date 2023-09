Rubato un trattore nella Comunità Don Tonino Bello di Ruvo, al via la raccolta fondi per acquistare un nuovo mezzo

"Il 17 settembre è stato rubato il trattore della Comunità Casa Don Tonino Bello di Ruvo di Puglia, acquistato con un grande sforzo economico meno di un anno fa e grazie al quale la comunità terapeutica per persone con dipendenze patologiche fondata da Don Tonino era riuscita a coltivare e produrre ortaggi sia per il consumo interno sia per la trasformazione e la vendita". Sono queste le parole che giungono dalla Comunità che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per poter riacquistare al più presto il trattore.

"Il ricavato, oltre a coprire i costi di produzione, consente alla Comunità Oasi2 di San Francesco che gestisce la Comunità di assumere con regolare contratto gli utenti che sperimentano in questo modo la possibilità di un reinserimento lavorativo - spiegano, in una nota, dalla Comunità - Il furto dei mezzi agricoli è sempre un danno terribile per chi lo subisce perché si tratta di mezzi per lavorare, ma nel caso della comunità viene sottratta anche la possibilità di riscatto di chi si impegna quotidianamente per dare un'altra direzione alla propria vita".

"Molti dei nostri amici e sostenitori ci hanno chiesto come possono aiutare, abbiamo per questo pensato che anche una piccola donazione può servire per acquistare un nuovo mezzo e ricominciare il lavoro da dove è stato bruscamente interrotto" conclude la Comunità Oasi2 di San Francesco.