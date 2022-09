Ferito e fermo al buio sul ciglio della provinciale, gufo in pericolo recuperato e salvato da carabiniere

Era ferito e non riusciva più a volare, per questo si trovava fermo, a tarda sera, sul ciglio della provinciale 122, tra Rutigliano e Turi. Ad accorgersi dell'esemplare di gufo in pericolo è stato un carabiniere libero dal servizio, che in quel momento percorreva la strada.

Il militare, in servizio al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, si è quindi fermato e avvicinato, accorgendosi che il rapace era visibilmente ferito. E' così scattato il recupero del gufo, che è stato quindi trasportato presso il Centro Recupero Fauna selvatica di Bitetto dove potrà ricevere l’assistenza e le cure necessarie.