Aggredisce donna in strada per portarle via la borsa: 25enne arrestato nel Barese

Rapina sventata, nella mattinata di martedì 24 gennaio, a Rutigliano, dove un giovane di 25 anni è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale impegnati in ordinari controlli del territorio.

Il giovane avrebbe aggredito e spinto a terra una 65enne del luogo, nel tentativo di portarle via la borsetta. Le urla della vittima, però, hanno richiamato l'attenzione di un agente di Polizia locale che si trovava in zona, che è subito intervenuto riuscendo a bloccare il 25enne. Sul posto sono subito giunti altri agenti e il ragazzo, dichiarato in arresto, è stato sottoposto a perquisizione, al termine della quale gli è stato sequestrato un coltello a serramanico. Dopo essere stato accompagnato negli uffici della Polizia locale per le formalità di rito, il giovane è stato condotto in carcere.

"Desidero esprimere profonda gratitudine al comando di Polizia Locale per aver sventato, nella mattinata di ieri, un tentativo di furto ai danni di una nostra concittadina arrestando, allo stesso tempo, l'autore del reato - dichiara in una nota il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano - L'agente intervenuto ha mostrato coraggio e intraprendenza preoccupandosi di mettere in salvo la vita della donna. Proprio per questo, procederemo con l'encomio. I nostri vigili urbani, guidati dal Comandante Dott. Marco Zatelli, svolgono ogni giorno un lavoro fondamentale a servizio della nostra comunità. L'episodio avvenuto ieri dimostra, a pieno, la bontà del loro operato quotidiano".