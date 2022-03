Si apre il terreno tra due giardini condominiali: voragine profonda una decina di metri

Momenti di paura, di Rutigliano (Bari) a causa dell'apertura improvvisa di una voragine tra due giardini condominiali. L'episodio si è verificato la notte scorsa in via Noicattaro. La fossa è profonda una decina di metri. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a far allontanare momentaneamente una quindicina di famiglie, rientrate al termine dei controlli. Non si segnalano, fortunatamente feriti.